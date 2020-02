MAX viert Carnaval 2020

Het is alweer bijna zover, carnaval 2020! In het oosten en zuiden van het land barst het feest vanaf 21 februari los. Ook dit jaar is MAX weer van de partij en zendt op dinsdag 25 februari om 16.05 uur op NPO 1 een registratie uit van één van de grootste volksfeesten van Nederland.

Ook dit jaar is carnaval thuis te beleven, gewoon vanaf de bank. Mascha de Rooij, Jan Slagter en Jos Krediet bevinden zich tussen carnavallend Nederland om verslag te doen van het feest in Lampegat (Eindhoven), Zwammegat (Standdaarbuiten), Boeskoolstad (Oldenzaal) en Oeteldonk (Den Bosch). Er kan genoten worden van mooie optochten, de carnavalsgekte in de straten en van interviews met het feestende publiek.

'MAX: Carnaval 2020', dinsdag 25 februari om 16.05 uur op NPO 1.