'MAX Masterclass' met Erik Scherder

Neurowetenschapper en slaapwetenschapper Dr. Els van der Helm, hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder geven in 'MAX Masterclass' drie gloednieuwe en bovenal interessante masterclasses.

Op woensdag 4 november om 21.25 uur op NPO 1 geeft hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder de eerste masterclass over het fitte brein.

Aflevering 1: Het fitte brein (Erik Scherder)

Als we geluk hebben, komen we met gezonde hersenen op de wereld. Maar wat is ervoor nodig om met een fit brein ouder te worden en dit te behouden, en zijn er tools om te zorgen dat we het brein hierin kunnen trainen? Hoogleraar neuropsyochologie Erik Scherder legt het uit aan de hand van de nieuwste studies. Hij neemt zelfs echte hersenen mee naar de studio om te laten zien hoe belangrijk witte en grijze stof is voor een fit brein. Ook benadrukt de hoogleraar waarom het juist in tijden van corona belangrijk is om het brein en het lichaam fit te houden: 'Hoe fitter, hoe sterker je afweersysteem!'. En hij geeft tips voor elke leeftijd, om te zorgen dat het brein fitter wordt! Want wist u al dat het brein op 25-jarige leeftijd alweer achteruitgaat? Hoe dat precies zit, laat Erik Scherder zien in deze masterclass.

'MAX Masterclass', woensdag 4 november om 21.25 uur op NPO 1.