'MAX Maakt Mogelijk': winteractie in Nederland

Speciaal voor ouderen die door de huidige prijsstijgingen sociaal en financieel een koude winter tegemoet gaan, start 'MAX Maakt Mogelijk' een winteractie.

Met deze actie wordt ondersteuning geboden aan organisaties die zich met vrijwilligers dagelijks inzetten voor ouderen die geld te kort komen voor eten.

Jan Slagter zoekt Femke (71) uit Rotterdam thuis op. Zij heeft na aftrek van huur, gas en overige vaste lasten iedere maand nog honderd euro te besteden aan boodschappen. Femke heeft geen pensioen naast haar AOW en heeft veel zorgen om haar gezondheid. Ze is na de behandelingen van kanker erg afgevallen. In huis durft ze de kachel nauwelijks aan te zetten, omdat ze vreest voor een hoge energierekening. Femke: 'Aan het eind van de maand is het kiezen; de zorgverzekering betalen of boodschappen halen.' Desondanks houdt ze de moed erin en blijft ze creatief. Zo kookt ze elke maandag een extra grote pan met stamppot, zodat ze haar vriendin en buurvrouw een maaltijd kan verkopen voor € 3,50: 'Alle beetjes helpen'.

Chips als avondeten

Er zijn veel mensen in Nederland die mooie maaltijdprojecten op touw zetten. Zoals Dorcas Chepkwony, die met haar gaarkeuken in Rotterdam elke maandag 160 maaltijden uitdeelt. Dorcas: 'Sommige mensen eten chips met water, dat vult en is goedkoop. Gelukkig kunnen wij een gevarieerde maaltijd meegeven'. Annette Koopman helpt met haar stichting op een andere manier: door waardebonnen weg te geven die besteed kunnen worden bij lokale ondernemers. 'Ik werkte tien jaar bij de voedselbank en zag daar toen ook al mensen komen die net boven de inkomensgrens zaten maar geen recht hadden op een voedselpakket. Voor die groep heb ik waardebonnen, zodat mensen zélf de boodschappen kunnen halen die ze nodig hebben', aldus Annette.

'MAX Maakt Mogelijk', vanaf zaterdag 22 oktober om 17.30 uur bij MAX op NPO 2.