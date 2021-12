'MAX Maakt Mogelijk' terug naar Oeganda en verrast in Nederland

'MAX Maakt Mogelijk' keert terug naar Oeganda waar Friese oma's het verschil maken voor oma's in Oeganda, die noodgedwongen voor hun kleinkinderen zorgen. Na de uitzending van vorig jaar zijn er veel huisjes gebouwd, zodat de oma's hun lemen hut kunnen verruilen voor een veilig en droog stenen huisje.

Ook is er een feestelijke opening van een rusthuis voor de grootmoeders, het Lycklama resthome, dat de naam draagt van de kijker die het huis geschonken heeft.

In Nederland verrast Jan Slagter het echtpaar Hans en Ru. De van oorsprong Hagenezen wonen al 40 jaar met plezier in Oude Pekela. Maar na veel tegenslagen dreigt hun huis een bouwval te worden. Ru is ernstig ziek, waardoor de verbouwing van de badkamer stilligt. Goede vriendin Monique roept daarom hulp in van 'MAX Maakt Mogelijk'. Met hulp van vakmensen wordt er hard gewerkt aan een grote verrassing voor het echtpaar!

'MAX Maakt Mogelijk', zaterdag 4 december om 18.45 uur op NPO 2.