'MAX Maakt Mogelijk' start Winteractie in Nederland

In het nieuwe seizoen van 'MAX Maakt Mogelijk' bezoekt Jan Slagter onder meer Litouwen, Moldavië en Curaçao om de leefomstandigheden van ouderen te verbeteren.

Samen met lokale hulpverleners bekijkt hij welke hulp geboden kan worden. Ook is er extra aandacht voor ouderen in Nederland die, door de huidige prijsstijgingen, sociaal en financieel een koude winter tegemoet gaan. Voor het eerst in het bestaan van Stichting MAX Maakt Mogelijk wordt daarom een speciale Winteractie in Nederland gestart.

In het nieuwe seizoen van 'MAX Maakt Mogelijk' worden niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland laatste levenswensen vervuld en bijzondere initiatieven gesteund. En met de Winteractie gaat 'MAX Maakt Mogelijk' door heel Nederland ondersteuning bieden aan organisaties die zich met vrijwilligers dagelijks inzetten voor mensen in nood. Met deze hulp kunnen die lokale organisaties nóg meer mensen in nood helpen.

Aflevering 1

In de eerste aflevering vertelt de 96-jarige Johan Hazewinkel over zijn grote wens: vliegen boven zijn geliefde geboorte-en woonplaats Gorssel. De familie regelde dat, maar toen er gevlogen zou worden mocht meneer Hazewinkel van de vliegmaatschappij niet mee, omdat hij slecht ter been was. Jan Slagter verrast meneer Hazewinkel in het verzorgingshuis waar hij woont en zorgt ervoor dat hij diezelfde middag nog de lucht in gaat.

Ook is er aandacht voor ouderen in Litouwen, waar 'MAX Maakt Mogelijk' al jaren helpt dankzij één bijzondere man: Wim Brauns. Ruim zes jaar geleden ontmoette Jan Slagter Wim die op zijn eigen manier voor 25 ouderen zorgde. Wim ging elke dag op zijn mountainbike, of met een busje vol hout en eten, bij de armste ouderen langs. Maar op 14 januari van dit jaar overleed hij plotseling. Jan Slagter bewijst Wim de laatste eer en zoekt uit hoe het levenswerk van Wim voortgezet kan worden, zodat de ouderen ook deze winter verzekerd zijn van eten en hout.

'MAX Maakt Mogelijk', vanaf zaterdag 22 oktober om 17.30 uur bij MAX op NPO 2.