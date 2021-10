'MAX Maakt Mogelijk' met aandacht voor oma Ria

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

'MAX Maakt Mogelijk' zet zich in voor ouderen in binnen- en buitenland. Ook tijdens de coronapandemie gaat de hulp aan ouderen in Oost-Europa, AziŽ en Afrika onverminderd door. In het nieuwe seizoen bezoekt Jan Slagter onder andere MoldaviŽ en keren we terug naar Oeganda en RoemeniŽ. En uiteraard is er ook veel aandacht voor ouderen in Nederland.