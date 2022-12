'MAX Kerstconcert': genieten van muziek op eerste kerstdag

Op eerste kerstdag organiseert MAX weer een prachtig 'MAX Kerstconcert' vanuit Studio 21 in Hilversum. Carrie ten Napel en Jan Slagter presenteren een uiteenlopend muzikaal programma.

Het thema van het concert is 'omkijken naar elkaar'. Op het sfeervolle podium staan onder anderen Matt Simons, Roxeanne Hazes, Tineke Schouten en Berget Lewis. Het concert is zondag 25 december om 13.20 uur te zien bij MAX op NPO 1, direct na de toespraak van koning Willem-Alexander.

Tijdens het 'MAX Kerstconcert' zingt Matt Simons het prachtige We Can Do Better, Channah Hewitt treedt op met Mijn Droom uit de musical Les Misérables, Roxeanne Hazes zingt Ooit Komt Nooit Meer, Tineke Schouten brengt Droog Je Tranen, Sílvia Sequeira - de winnares van ARIA - treedt op met Habanera en Glen & zijn zoon Jaïr Faria zingen A Change Is Gonna Come. Natuurlijk mogen ook de nodige kerstnummers niet ontbreken. The Dutch Tenors treden op met The First Noel en het feest is compleet met Pearl Jozefzoon en Elske DeWall op het podium. Zij zingen respectievelijk O Kom, O Kom, Immanuël en Thank God It’s Christmas.

Het concert staat onder de muzikale begeleiding van The European Pop Orchestra met dirigent Guido Dieteren, ook wel bekend als 'The Maestro'. Samen met Guido brengt Wendy Kokkelkoren het nummer All Of Me ten gehore. En ook het ZO! Gospel Choir is weer van de partij. Samen met Berget Lewis en Shirma Rouse zingen zij een Christmas Medley.

Het thema 'omkijken naar elkaar' komt door de gehele uitzending op verschillende manieren naar voren. Tijdens het concert delen twee sprekers een kerstboodschap; Gerdi Verbeet en Marion Bloem. Gerdi vertelt over de wijze waarop zij kijkt naar en omgaat met deze tijd vol uitdagingen. Kortgeleden is de man van Marion overleden; ze deelt hoe zij deze kerst beleeft en geeft de kijkers een liefdevolle boodschap mee. Verder drie portretten van inspirerende mensen met bijzondere verhalen.

'MAX Kerstconcert', zondag 25 december om 13.20 uur bij MAX op NPO 1.