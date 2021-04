MAX bezoekt opnieuw Keukenhof

Ook dit jaar gaat MAX weer naar Keukenhof. Het mooiste bloemenpark ter wereld is er klaar voor. Meer dan 7 miljoen bloembollen zijn geplant en de vele tuinen liggen er prachtig bij.

Dit jaar mag, in verband met de coronamaatregelen, slechts een beperkt aantal bezoekers naar binnen. Om die reden hebben MAX en de directie van Keukenhof besloten om de kijker opnieuw mee te nemen naar Keukenhof, om tóch al het moois met iedereen te kunnen delen.

Keukenhof is klaar, staat in bloei en is beeldschoon. De prachtige verzamelingen tulpen, hyacinten, narcissen, orchideeën, rozen, anjers, irissen, lelies en andere bloemen staan klaar om bezichtigd te worden. Er mag alleen slechts een beperkt aantal bezoekers naar binnen… Gelukkig krijgen de camera's van MAX ook toegang. Op deze manier kan toch iedereen genieten van al het moois dat Keukenhof te bieden heeft. Door middel van schitterende (drone)beelden, vormgegeven met prachtige muziek, wordt het mooiste lentepark ter wereld in beeld gebracht. En heel bijzonder: we krijgen een exclusief kijkje achter de schermen. Hoe zien de voorbereidingen eruit, en hoe gaat Keukenhof om met de onzekerheid over of het park, al dan niet, open mag?

'MAX door Keukenhof', zondag 25 april om 11.05 uur op NPO 1.

'Tijd voor MAX door Keukenhof', donderdag 13 mei om 17.10 uur op NPO 1.