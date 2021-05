MAX 2Doc: 'Jetje van Radio Oranje: Van het één kwam het ander'

Dinsdag 4 mei zendt Omroep MAX om 18.55 uur op NPO 2 de documentaire uit '2Doc: Jetje van Radio Oranje: Van het één kwam het ander'. De film van regisseurs Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn vertelt over het bijzondere leven van zangeres Jetty Paerl, beter bekend als 'Jetje van Radio Oranje'.

Nog niet eerder vertoond beeld en audio aangevuld met foto's en gesprekken met Anne Rose Bantzinger, de dochter van Jetty Paerl en Cees Bantzinger, geven een unieke kijk in het bijzondere levensverhaal van de joodse Jetty Paerl die voor velen een stem van hoop was in de eerste oorlogsjaren.

Het verhaal begint op 9 mei 1940, als Jetty – dan 18 jaar - in Brussel op bezoek is op de filmset waar haar vader, filmproducent Jo Paerl, bezig is aan de film Van het één komt het ander. Als op 10 mei het luchtalarm klinkt, begint de joodse familie Paerl per auto aan een vlucht die weken later eindigt in Bordeaux waar ze op een boot weten te komen naar Engeland. De Nederlandse succesvolle zwemster Willy den Ouden – die een kleine rol in de film zou krijgen - besluit met familie Paerl mee te gaan. Zij is in tegenstelling tot de familie van Jetty niet joods, maar vervolgt de reis met hen. Dit heeft meteen al positieve gevolgen, want een belangrijke reden dat ze allemaal aan boord worden gelaten van één van de weinige schepen die nog uitvaren is het feit dat de bemanning zichtbaar onder de indruk is van de verschijning van Den Ouden met haar blonde haar en blauwe ogen.

In Londen wordt Jetty bij toeval ontdekt door de BBC als zangeres en kort daarop wordt zij de stem van Radio Oranje en groeit uit tot een belangrijk geluid tijdens de oorlog. Haar vader schrijft de teksten die vaak openlijk de draak steken met de bezetter en NSB'ers.

Terug in Nederland gaat Jetty na de oorlog door met zingen. Vanaf 1954 werkt ze een jaar bij de populaire Snip&Snap revue en mag ze in 1956 namens Nederland en naast Corry Brokken meedoen aan het allereerste Eurovisie Songfestival.

Zodra (haar enige) dochter Anne-Rose geboren wordt, die zij samen met haar man Cees Bantzinger krijgt, combineert Jetty Paerl haar optredens met het moederschap. Cees is een begenadigd schilder en tekenaar, die vooral (journalistieke) portretten en reportages maakt voor ondermeer Elsevier. In 1943 wordt hij mede-oprichter van de illegale Mansarde-pers waar poëzie en boeken worden gedrukt.

De film '2Doc: Jetje van Radio Oranje: Van het één kwam het ander' neemt een plotselinge wending als in 1985 uit het niets een verhaal verschijnt van de hand van journalist Adriaan Venema, waarin Bantzinger wordt neergezet als foute Nederlander, die zich aan het begin van de oorlog bij de NSB had aangemeld. Jetty Paerl kende alleen de verhalen van zijn werk in de illegaliteit; het feit dat hij zes maanden lid was van de NSB heeft Bantzinger haar nooit verteld. Maar zou het reden zijn geweest om haar huwelijk met Bantzinger op te zeggen, of hem ermee te confronteren?

Veertig jaar na de bevrijding wordt duidelijk dat Jetty Paerl een nieuwe tik meekrijgt van de oorlog. Ook hier geldt, als een rode draad door haar leven: Van het één kwam het ander.

