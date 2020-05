MAX 2Doc: De kinderen van Truus

Zondag 3 mei om 20.20 uur op NPO 2 zendt MAX de 2Doc De kinderen van Truus uit. In deze documentaire staan Truus Wijsmuller - de verzetsvrouw die duizenden Joodse kinderen heeft gered - én enkele van deze, inmiddels op leeftijd, geredde kinderen centraal.

In De kinderen van Truus wordt het verhaal verteld van Truus Wijsmuller (Alkmaar, 1896-1978) die vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven van duizenden Joodse kinderen redde. De daadkracht en het doorzettingsvermogen van deze Nederlandse vrouw, maakt dat zij thuishoort in een zeer selecte groep verzetshelden in de wereld. Toch bleef deze verzetsheldin in Nederland tot nu toe relatief onbekend.

Dankzij haar onaflaatbare inzet, vernuft en moed bracht Truus Wijsmuller in de meest zwarte jaren van onze moderne geschiedenis, meer dan 10.000 voornamelijk Joodse kinderen in veiligheid. Haar onderhandelingen met Adolf Eichmann, in het hol van de leeuw in Wenen, betekenden een doorbraak in de organisatie die later uit zou groeien tot één van de grootste reddingsoperaties uit de geschiedenis; de zogenaamde ‘Kindertransporten’ die duizenden kinderen het leven redden.

In deze documentaire vertellen enkele van deze kinderen, die inmiddels op leeftijd zijn, over de bijzondere daden van de verzetsvrouw. Ook vertellen bekenden van Truus wat voor een vrouw zij was en het wordt duidelijk waarom zij ook wel 'De vrouw met de paraplu', 'De Stoomwals’ of zelfs 'De Nederlandse Oskar Schindler' wordt genoemd.

