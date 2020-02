Maurice op roadtrip doorheen Chileens Patagonië in '3 op Reis'

Maurice op roadtrip doorheen Chileens PatagoniŽ in '3 op Reis'

© BNNVARA

Maurice begint aan een roadtrip over de Carretera Austral, een weg die dwars door Chileens PatagoniŽ loopt. De weg werd 40 jaar geleden aangelegd om afgelegen dorpen bereikbaarder te maken, en brengt je langs ongekende hoogtepunten in het zuiden van Chili.

Maurice begint aan zijn eerste etappe van het dorpje Puerto Varas tot aan Pumalin Park.

Chris is dichtbij huis in het Duitse Harz gebergte. Nu een mooi wandelgebied, maar tot nog geen dertig jaar geleden verboden terrein. Tijdens de Koude Oorlog liep hier namelijk de grens tussen west- en oost Duitsland. Chris ontmoet Brocken-Benno, die sinds de val van de muur bijna elke dag de hoogste berg, de Brocken, beklimt, om de verloren tijd in te halen.

Nienke reist verder door Bhutan. Deze week bezoekt ze de Phobjikha Vallei, waar de zeldzame zwarthalskraanvogel heilig is. Ook komt ze erachter dat duurzaam leven en zuinig zijn op de natuur iets is wat in Bhutan al van jongs af aan op school wordt onderwezen.

'3 op Reis', zondag 1 maart om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.