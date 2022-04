Maurice Lede beklimt Mont Blanc in reeks specials van '3 op Reis'

Kun je als onervaren klimmer de top halen van een van de hoogste bergen van Europa? Waar kun je nog wel elke winter lange schaatstochten maken? Wat gebeurt er met de vele leegstaande gevangenissen, kerken en vuurtorens in Nederland? En wat is bikepacking eigenlijk?

Deze en andere reistrends worden uitgelicht in een nieuwe reeks '3 op Reis Specials'. Zo doet Maurice een poging de top te halen van een van de hoogste bergen van Europa; de Mont Blanc, laat Chris zien hoe je als schaatsliefhebber in Zweden elke winter los kunt gaan op natuurijs, gaat Dzifa het avontuur aan op de fiets door in de wereld van bikepacking te duiken en bezoekt Nienke indrukwekkende historische gebouwen die eerst leegstonden, maar nu een verrassende nieuwe bestemming hebben gekregen.

Chris stilt zijn ijskoorts tijdens een reis naar Zweden. Want alhoewel lange schaatstochten er in Nederland al een tijdje niet meer in zitten, kunnen schaatsliefhebbers in een sprookjesachtig winterlandschap in Zweden hun hart ophalen. Chris komt erachter dat je hier nog elke winter terecht kunt voor een Zweedse schaatsexpeditie, al komt daar wel iets meer bij kijken dan wij in Nederland gewend zijn.

Dzifa springt op de fiets en duikt zo in de wereld van bikepacking: de moderne variant van de klassieke fietsvakantie, waarbij ze met niks meer dan een fiets en een tentje op reis gaat. Ook in Nederland wordt deze reistrend steeds populairder. Van fietsvriendelijke hostels en fietscafés tot overnachten bij andere bikepackers thuis: Dzifa laat zien hoe je ook in eigen land, gewoon op de fiets, op avontuur kan.

Nienke blijft ook in Nederland, maar duikt in een andere wereld: die van de leegstaande monumentale gebouwen. Vaak zijn die zo toonaangevend dat ze niet mogen verdwijnen, maar een functie hebben ze ook niet meer. Gelukkig zijn er veel inspirerende projecten die dit soort gebouwen nieuw leven weten in te blazen. Zo bezoekt Nienke de vuurtoren van Marken, kampeert ze in een kerk in Goirle, en gaat ze langs in de oude gevangenis van Leeuwarden.

Maurice gaat dit seizoen de grootste fysieke uitdaging van zijn leven aan, en reist af naar een van de hoogste toppen van Europa: de Mont Blanc. Bergexpedities winnen namelijk aan populariteit, met name onder onervaren klimmers. Dit levert steeds vaker gevaarlijke situaties op: zo ontstaan op de berg soms lange rijen, of overschatten mensen hun eigen conditie. Maurice gaat de uitdaging aan en onderzoekt hoe je een bergexpeditie als onervaren klimmer zo goed, veilig én duurzaam mogelijk kunt maken. Onder begeleiding van berggids Jelle Staleman gaat hij op expeditie, naar de top van de Mont Blanc.

De beklimming van de Mont Blanc is de laatste reis die Maurice voor '3 op Reis' maakt. Na zes seizoenen de wereld over te hebben gereisd voor dit programma, stopt hij bij '3 op Reis'.

De '3 op Reis Specials' zijn vanaf zondag 3 april om 19.45 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.