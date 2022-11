'Matthijs Gaat Door' ontvangt Goldband

2022 was het jaar van Goldband. Ze zijn in de studio en zingen samen met Maan hun nieuwe single 'Stiekem'. S10 en Froukje zingen samen met de Sven Hammond Big Band een 'unplugged' versie van hun nummer 'Nooit meer spijt'.

Boudewijn de Groot is Forever Young. In de finale van de rubriek 'Bandje in de Wolken' zingen Trijntje Oosterhuis en Xander Vrienten het gelijknamige nummer van Henny Vrienten.

'Matthijs Gaat Door', zaterdag 5 november om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.