'Matthijs Gaat Door' krijgt BLØF over de vloer

BLF is te gast, samen met Geike Arnaert. In 2017 brachten ze hun grote hit 'Zoutelande' uit. Ze spelen hun nieuwste nummer. Roxeanne Hazes zingt 'Geen sorry', haar allernieuwste liedje.

Vier van de beste gitaristen van Nederland brengen een ode aan Chuck Berry, de vader van de rock’n’roll. Schrijfster en scenariste Manon Spierenburg schreef het boek 'Doof!'. Ze praat over oude liedjes die nog in haar geheugen zitten. Fluitist en componist Ronald Snijders is Forever Young en speelt met de Sven Hammond Big Band. In de rubriek 'Bandje in de Wolken' zingt MY BABY een nummer van The Doors, een van de helden uit Henny Vrientens All Star-wolken-band.

'Matthijs Gaat Door', zaterdag 22 oktober om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.