Mathijs Deen en Margot Vanderstraeten in 'Brommer Op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In de derde aflevering van het tweede seizoen spreken zij onder anderen Mathijs Deen, Margot Vanderstraeten en Susan Smit.

Mathijs Deen (1962) is radio- en documentairemaker en schrijver. Wilfried en Ruth spreken hem over zijn nieuwe boek 'De grenzeloze rivier'. Hierin vertelt Deen verhalen uit het stroomgebied van de Rijn, van de nijlpaarden die ooit aan de oevers graasden tot de jonge Goethe of de Romeinse generaal Corbulo.

Journalist en schrijver Margot Vanderstraeten (1967) vertelt over haar nieuwe boek 'Minjan' waarin ze schrijft over de vele ontmoetingen die ze had in de orthodox-Joodse Diamantwijk in Antwerpen. Zo is er chef-kok Mosje, fotograaf Dan en de eigenzinnige, chassidische Esther.

Susan Smit is ook weer te gast, dit keer samen met lezers. De 'Brommer Op Zee'-boekenclub leest in de maand september samen met Smit haar historische roman 'De eerste vrouw'. Het boek vertelt het waargebeurde liefdesverhaal van operazangeres Geraldine Farrar en toneelspeler Lou Tellegen: een van de meest legendarische artiestenkoppels uit 20e eeuw.

In het schrijfhok deze keer: dichter Hélène Gelèns.

'Brommer Op Zee', zondag 19 september om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.