'Mary McCartney Serves it Up' op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

Mary McCartney is niet alleen 'de dochter van', ze is ook een getalenteerd fotografe, schrijfster en een vegetariŽr die geweldig kan koken.

Hoe ze dat doet, is te zien in de heerlijke serie 'Mary McCartney Serves it Up'. Voor een reeks beroemde gasten bereidt ze elke aflevering een even smaakvol als makkelijk te maken vegetarisch gerecht.

Zo creëert ze 'comfort food' voor Liv Tyler, een 'transatlantic brunch' voor Cameron Diaz en Nicole Richie en 'easy entertaining' voor Kate Hudson. Ook de beroemdheden Dave Grohl, Mark Ronson en Gayle King mogen genieten van de culinaire kunsten van deze tijdelijke 'sterrenkok'. En wij kunnen er op onze beurt weer een hoop van opsteken, want de gerechten zijn stuk voor stuk simpel, authentiek en beslist 'foolproof'.

'Mary McCartney Serves it Up', vanaf donderdag 4 februari op discovery+.