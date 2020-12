Martine van Os en Sybrand Niessen presenteren 'Aandacht Voor Elkaar'

Op donderdag 17 december zendt MAX het programma 'Aandacht Voor Elkaar' uit, voortkomend uit de gelijknamige landelijke campagne die vorige maand bij 'Tijd voor MAX' werd afgetrapt.

In het programma staan initiatieven centraal, die zijn opgezet om voor jong en oud de winterfeestmaand in deze tijd wat leuker of aangenamer te maken. In Studio 21 ontvangen Martine van Os en Sybrand Niessen verschillende gasten en spreken ze met minister Hugo de Jonge. Verder bijdrages van o.a. Jan Slagter en Simone Kleinsma.

In 'Aandacht Voor Elkaar' staan mooie initiatieven centraal; acties die zijn ondernomen om de winterfeestmaand voor jong en oud wat leuker te maken. Initiatieven om te helpen en om extra aandacht te hebben voor elkaar. Martine en Sybrand ontvangen inspirerende gasten in de studio. Zij delen hun persoonlijke verhaal. Het gaat om verhalen van mensen die met corona te maken hebben gehad óf een zwaar jaar hebben gehad als gevolg van de maatregelen. Zij vertellen hoe ze anderen proberen te helpen om door deze tijd heen te komen. De hele avond zitten, door het hele land, professionals van de Luisterlijn klaar, om mensen met mooie initiatieven te woord te staan. Verder zijn er bijdrages van onder meer Jan Slagter, Roué Verveer, en is er een gesprek met niemand minder dan minister Hugo de Jonge. Het wordt een warm en gezellig programma voor jong en oud, waarbij ook muziekliefhebbers aan hun trekken komen. Er zijn optredens van Lee Towers én Simone Kleinsma.

Het is een bijzonder jaar, waarin ook de winterfeestmaand er door corona anders uitziet dan verwacht. In oktober was 'Tijd voor MAX' aanwezig bij de aftrap van het landelijke initiatief Aandacht voor elkaar en ontving na afloop de hoofdrolspelers, waaronder minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Met Aandacht voor elkaar wordt stilgestaan bij elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid als gevolg van de coronacrisis. Het virus raakt ons immers allemaal.

Ook MAX draagt zijn steentje bij en verspreidt in de decembermaand via MAX Magazine en op verschillende plekken in het land honderdduizenden gratis kerstkaarten met een dubbel doel. Op de voorkant staat een puzzel of kleurplaat, en de achterkant is beschrijfbaar als kerstkaart.

'Aandacht Voor Elkaar', donderdag 17 december om 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.