Martin Koolhoven terug met nieuw seizoen 'De Kijk van Koolhoven'

'De kijk van Koolhoven', het enige filmprogramma op de Nederlandse televisie, krijgt een vervolg met zes nieuwe afleveringen.

Filmmaker Martin Koolhoven, bekend van onder meer 'Brimstone' en 'Oorlogswinter', bespreekt zijn favoriete films op de van hem bekende onnavolgbare wijze: hartstochtelijk en inzichtelijk.

Martin Koolhoven bespreekt de huidige hausse van remakes en sequels, selecteerde in Europa de beste misdaadfilms, kijkt naar hoe buitenaardse wezens in speelfilms worden neergezet, gaat in liefst twee uitzendingen dieper in op het fenomeen 'American Gangster' en kijkt tot slot naar tijdreisfilms.

In de zes weelderig vormgegeven uitzendingen maakt Koolhoven de kijkers deelgenoot van zijn liefde voor cinema. Van 'The Godfather' tot 'Back to the Future', van 'Ben Hur' tot 'Spider-man: Into The Spider-Verse', van 'Un Prophète' tot 'Once Upon a Time in America': iedere filmenthousiasteling kan andermaal zijn hart ophalen.

De eerste serie 'De Kijk van Koolhoven' uit 2018 kan bogen op lovende recensies in de pers en enthousiaste reacties van het kijkerspubliek. De nieuwe reeks hanteert dezelfde formule.

'De Kijk van Koolhoven', zes nieuwe afleveringen vanaf vrijdag 21 februari om 20.25 uur op NPO 3.