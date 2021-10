Mark Baanders en Niels Oosthoek presenteren nieuw seizoen 'Onrecht!'

'Onrecht!' is terug met een gloednieuw, supergemotiveerd, onderzoekskoppel. In het PowNed-misdaadprogramma met een knipoog trekken Mark Baanders en Niels Oosthoek ten strijde tegen misstanden en helpen zij slachtoffers van onrecht om alsnog hun recht te halen.

Met ook dit seizoen weer confrontaties die gierend uit de klauwen lopen en voor de nodige hilariteit zorgen.

In aflevering 1 zetten de mannen de achtervolging in op een laffe bejaardenoplichter en laten ze Rapper Jack die zijn fans benadeelde een toontje lager zingen. De twee crimereporters doen onderzoek en brengen – eigenwijs en op eigen wijze – de vastgelopen zaak weer in beweging.

In 2019 werd het televisieprogramma 'Onrecht!' zowel op televisie als ook online een groot succes. De video's scoorden miljoenen views op YouTube. Het item 'Turkse oplichters dreigen met handgranaat' ontving dat jaar een award voor vijfde meest bekeken YouTube-video in Nederland.

'Onrecht!' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties en is vanaf woensdag 13 oktober iedere week om 22.05 uur te zien bij PowNed op NPO 3. Daarnaast verschijnt de serie wekelijks in delen op NPO 3 YouTube.

