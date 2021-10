Marita Mathijsen en Erik Jan Harmens in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering spreken zij onder anderen Marita Mathijsen en Erik Jan Harmens.

Deze keer in het schrijfhok: dichter, performer en voormalig stadsdichter van Rotterdam Dean Bowen (1984). Hij schrijft live over een alledaags en willekeurig gekozen voorwerp. Brommer op zee eert op deze manier nog steeds de blik van de afgelopen zomer overleden K. Schippers.

Ook Erik Jan Harmens (1970) schuift aan bij Ruth en Wilfried en vertelt over zijn nieuwe roman 'Rigolettohof'. Hierin keert een vijftigjarige man terug naar de plek waar hij in Alphen aan den Rijn is opgegroeid. Terwijl het decor van zijn jeugd nog overeind staat, raken heden en verleden in elkaar verwikkeld.

Wilfried de Jong en Ruth Joos spreken Marita Mathijsen (1944), emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Ze vertelt over haar nieuwe boek 'L. De lezer van de 19de eeuw', waarin ze de grens tussen literatuur en wetenschap doelbewust negeert. Ze verplaatst zich in de boekenliefhebbers van de 19de eeuw, die ze L. noemt. Wat lazen zij? En wat betekende lezen voor hen?

De programmatitel verwijst naar het verhaal van J.M.A. Biesheuvel. Online gaat 'Brommer op zee' verder als leesclub. Samen met een maandelijks wisselende host lezen kijkers een boek.