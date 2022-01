Marieke Lucas Rijneveld in nieuw seizoen 'Brommer Op Zee'

Vanaf zondag 30 januari start een nieuw seizoen van 'Brommer Op Zee', het boekenprogramma van de VPRO. Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong spreken wekelijks schrijvers en dichters over hun werk.

In de eerste aflevering ontvangen zij onder anderen Marieke Lucas Rijneveld, die hen exclusief vertelt over zijn nieuwe bundel Komijnsplitsers.

Marieke Lucas Rijneveld (1991) maakte de afgelopen jaren naam met de romans De avond is ongemak (2018) en Mijn lieve gunsteling (2020). Ook in het buitenland bleef zijn talent niet onopgemerkt. Zo kreeg hij de International Booker Prize voor The Discomfort of Evening, vertaald uit het Nederlands door Michele Hutchison. Zijn eerste stappen in de literaire wereld zette Rijneveld echter niet met proza, maar met poëzie. Zijn debuutbundel Kalfsvlies (2015) werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs. Met zijn tweede bundel Fantoommerrie (2019) zocht hij nóg meer de verdieping op. En met zijn nieuwe bundel Komijnsplitsers zet Rijneveld opnieuw een grote stap in zijn dichterschap. Daarin onderzoekt hij onder meer wat je nodig hebt om een compleet mens te zijn. In Brommer op zee vertelt hij hier exclusief over.

'Brommer Op Zee', vanaf 30 januari iedere zondag om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.