Marc-Marie Huijbregts blikt terug op 'Lang Leve de Liefde'

Van liefde op het eerste gezicht tot liefde die in de kiem wordt gesmoord en van pijnlijke stiltes tot hilarische discussies. Dat is 'Lang Leve de Liefde!'.

Het dagelijkse datingprogramma en de guilty pleasure van menig Nederlander is al sinds de start in 2020 een succes. Niet alleen qua kijkcijfers: in het programma vonden tot nu toe al 120 singles de liefde. In een speciale aflevering blikt Marc-Marie Huijbregts, samen met een aantal opvallende hoofdpersonen van de afgelopen twee jaar, terug op twee jaar 'Lang Leve de Liefde' en alle hoogte- en dieptepunten uit 479 dates.

Als fan van het eerste uur is Marc-Marie Huijbregts de uitgelezen host van deze bijzondere uitzending. In de appartementen van 'Lang Leve de Liefde' ontvangt hij liefdeskoppels die elkaar in het programma vonden, en een aantal singles bij wie het niet is gelukt. Marc-Marie vraagt ze het hemd van het lijf. Hoe gaat het nu met de koppels? En hoe kijken de singles terug op hun avontuur?

Samen blikken ze terug op de bijzondere momenten die ze in het appartement hebben doorgebracht en bekijken ze de meest memorabele fragmenten van de afgelopen twee jaar. Beelden die veelvuldig zijn gedeeld op internet en waar iedereen iets van vindt: ongemakkelijke situaties, gekke eetmomenten, typische man-vrouwdiscussies en natuurlijk de romantische hoogstandjes. 'Marc-Marie blikt terug op Lang Leve de Liefde' is de ultieme manier om het jaar af te sluiten!

'Marc-Marie blikt terug op Lang Leve de Liefde' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Productions.

'Marc-Marie blikt terug op Lang Leve de Liefde', woensdag 15 december om 21.30 uur op SBS6 en KIJK.nl.