Mag ik je moeder gaan zoeken? in KRO-NCRV '2Doc kort: Bloedband'

De oma van Anaïs López liet in 1946 haar twee kleine kinderen achter en vertrok met haar Nazi-liefje naar Zuid-Amerika, althans zo gaat het verhaal.

Om grip te krijgen op haar verleden, doet Anaïs onderzoek naar haar familiegeschiedenis. Maar hoe dieper ze graaft, hoe meer ze de grip verliest. Hoe belangrijk is het om je familiegeschiedenis te kennen?

Familiegeschiedenis verandert door zoektocht

Het begon met een vraag: 'Mag ik je moeder gaan zoeken?'. Niet wetende dat het trekken aan dat ene draadje van het verleden haar familiegeschiedenis voorgoed zou veranderen. Anaïs doorzoekt genealogische databanken, speurt het internet af, neemt DNA-tests af, raakt familie kwijt en vindt allemaal nieuwe ooms en tantes aan de andere kant van de wereld.

Haar oma Willy blijkt een nieuw leven te hebben opgebouwd. Heeft ze ooit nog teruggedacht aan haar oudste dochter Carla? Als Anaïs López een doos in handen krijgt met allemaal foto’s van haar grootmoeder, denkt ze eindelijk dichterbij de waarheid te komen. Maar starend naar de snapshots uit haar oma’s leven, komt ze erachter dat foto's geen onomstotelijk bewijs vormen, maar de bouwstenen van een verhaal, waarvan iedereen een eigen versie maakt. Anaïs: 'Als ik iets van deze film geleerd heb is het dat iedereen een eigen verhaal maakt om met de werkelijkheid te kunnen leven.'

Sandra: 'KRO-NCRV is altijd opzoek naar nieuwe documentairemakers die vanuit hun eigen perspectief meeslepende en verrassende verhalen vertellen die raken. Talent dat zich thuis voelt bij KRO-NCRV willen we ook graag behouden. Daarom investeren we veel tijd in talentontwikkelingstrajecten zoals Teledoc Campus.'

'Bloedband' is een film van Anaïs López, geproduceerd door Prospektor in coproductie met KRO-NCRV en kwam tot stand in het kader van Teledoc Campus.

Teledoc Campus is het succesvolle project van CoBO, het Nederlands Filmfonds en het NPO-fonds dat jonge regisseurs en producenten de kans biedt ervaring op te doen met korte, filmische documentaires.

'Bloedband', maandag 21 oktober om 23.10 uur bij de KRO-NCRV op NPO 2.