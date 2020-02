Maart op Eurosport

Maart is jaarlijks de officiŽle startmaand van het klassiekerseizoen met vele topwedstrijden op de planning. Wedstrijden zoals Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice vormen de voorproefjes voor wat er komen gaat.

Met als hoogtepunten: StradeBianche, de jongste klassieker van de kalender; Milaan-Sanremo, de langste ééndagskoers van het seizoen en het eerste Monument en de Tirreno-Adriatico, de ultieme test van het vormpeil. De Italiaanse koersen zijn exclusief te bekijken op Eurosport en met voormalig winnaars als Julian Alaphilippe , Primoz Roglic en Egan Bernal belooft dat een enorm spektakel te worden, ook voor de rest van het seizoen...

MOTOGP

6 tm 8 maart | Grand Prix van Qatar

20 tm 22 maart | Grand Prix van Thailand

Het MotoGP seizoen van 2019 stond in het teken van de oppermachtige Marc Marquez. De Spanjaard won twaalf van de negentien wedstrijden en stond in elke andere wedstrijd waar hij finishte op de 2e plek. De tegenstand kwam uit meerdere teams, maar niemand was opgewassen tegen de constante kracht van de Team Repsol Honda coureur.

Een nieuw seizoen brengt nieuwe kansen met zich mee. De concurrentie zal gemotiveerder zijn dan ooit om Marc Marquez van zijn troon te stoten. Het Franse talent Fabio Quartararo heeft zich vorig seizoen ontwikkeld tot een ware tegenstander. Maar ook Andrea Dovizioso, Maverick Vinales en Alex Rins zullen er alles aan doen om wereldkampioen te worden. Misschien komt het grootste gevaar wel uit zijn eigen team en familie. Alex Marquez is nieuw in de MotoGP en bij Team Repsol Honda en op dit moment nog het kleine broertje van, maar wie weet hoe snel hij een uitdaging vormt in zijn rookie-seizoen.

WINTERSPORT

Biatlon

5 tm 8 maart | Biatlon | World Cup Nove Mesto

12 tm 15 maart | Biatlon | World Cup Kontiolahti

21 & 22 maart | Biatlon | World Cup Oslo M/V

Skispringen

6 tm 8 maart | Skispringen | World Cup Oslo

9 tm 15 maart | Skispringen | Raw Air Tournament

19 tm 21 maart | Skispringen | Wereldkampioenschap Skivliegen Planica

Langlaufen

4 maart | Langlaufen | World Cup Drammen

14 maart | Langlaufen | World cup Quebec

21 & 22 maart | Langlaufen | World Cup Canmo

Curling

16 tm 21 maart | Curling | Wereldkampioenschap Canada vrouwen

28 maart tm 5 april | Curling | Wereldkampioenschap Schotland mannen

Alpineskiën

7 & 8 maart | Alpineskiën | World Cup Ofterschwang vrouwen

7 & 8 maart | Alpineskiën | World Cup Kvitfjell mannen

13 & 14 maart | Alpineskiën | World Cup Are vrouwen

14 & 15 maart | Alpineskiën | World Cup Kranjska mannen

18 maart | Alpineskiën | World Cup Cortina d'Ampezzo M/W

21 & 22 maart | Alpineskiën | World Cup Cortina d'Ampezzo M/W

De klassementen zijn gevormd en de jacht op de wereldbekerpunten draait op volle toeren. In de laatste maand van het wintersportseizoen staat alles op het spel. Van de pistes in Cortina d’Ampezzo tot de skispringschans in Planica. Eurosport is er live bij. Kan het Mikaela Shiffrin haar favorietenrol waarmaken bij het alpineskiën en wie volgt er bij de mannen de gepensioneerde Marcel Hirscher op als beste overall skiër? Ook zal de strijd tussen Johannes Thignes Boe en Martin Fourcade beslist worden in de laatste maand van het biatlonseizoen. En kan Ryoyu Kobayashi twee jaar op rij de titel van het skispringen op zijn naam schrijven? De ontknopingen van het wintersportseizoen, ga daar maar eens goed voor zitten.

WORLDSBK & FORMULE E

Superbikes

13 tm 15 maart | Superbike | World SBK Qatar

28 & 29 maart | Superbikes | World SBK Jerez

Formule E

21 maart | Formule e | Grand Prix van Sanya

Naast de MotoGP wordt er ook meer motorsport uitgezonden op Eurosport 1. Op 21 maart bezoekt het Formule E de Metropolis genaamd Sanya in China. Op het schiereiland ten zuiden van de Chinese kust wordt er door de 24 coureurs gestredenvoor de overwinning. Kunnen Robin Frijns en Nyck de Vries meedoen voor de titel? En de andere motorklasse op twee wielen is in volle gang. De Superbike-coureurs proberen weer de hoogste snelheden te behalen om als eerste over de streep te komen. Wordt dit het jaar van Michael van der Mark?