Maandag in 'Radar': De Lekdetectiecentrale

Je schrikt je rot: je krijgt een brief van de gerechtsdeurwaarder. Je moet binnen 14 dagen honderden euro's betalen aan een bedrijf met een dubieuze reputatie: de Lekdetectiecentrale. En je ligt al weken in de clinch met de Lekdetectiecentrale over hun onterecht verstuurde rekening en als klap op de vuurpijl krijg je dus een gerechtsdeurwaarder op je dak.