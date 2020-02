Maandag in 'Niet Zonder Ons': Arie

In 'Niet Zonder Ons' volgen we zes mensen met een hersenaandoening die thuis zijn komen te zitten en weinig om handen hebben. De deelnemers vertegenwoordigen een vergeten groep, zonder perspectief op een zinvolle of actieve toekomst.

En dat is zonde, want het zijn mensen die stuk voor stuk nog veel capaciteiten hebben. Neuropsycholoog Erik Scherder legt uit waarom het op lange termijn zo belangrijk is dat deze mensen deel uitmaken van de samenleving en wat dit doet voor hun gezondheid.

Aflevering 3

Arie heeft dementie en maakt zijn allerlaatste motorrit, samen met zijn broers. Cor haalt alles uit zichzelf om achteruitgang van zijn lichaam tegen te gaan. Daphne zit er na een zware werkdag doorheen.

Ook horen we de kant van partners en mantelzorgers. Hoe is het voor hen? Wat zou het opleveren als hun zieke partners weer aan het werk gaan? Erik Scherder legt uit hoe de hersenen van partners en mantelzorgers reageren op de stress die de thuissituatie met zich meebrengt.

'Niet Zonder Ons', maandag 17 februari om 21.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.