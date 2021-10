Maandag in 'Kruispunt': Na de vlucht uit Kabul

Hoe gaat het nu met de Afghanen die twee maanden geleden Kabul wisten te ontvluchten? KRO-NCRV 'Kruispunt' volgt oorlogsveteraan Roy en Cordaid-hulpverlener Anne. Zij haalden alles uit de kast om 'hun' mensen te evacueren.

Roy zoekt zijn tolk op in de noodopvang en Anne begeleidt meerdere geëvacueerde vrouwenactivisten. Hoe kijken ze terug op hun barre tocht en zal het lukken in Nederland een bestaan op te bouwen?

Roy is oorlogsveteraan. Hij raakte door een zelfmoordaanslag zwaargewond en kon daardoor niet langer zijn werk als militair uitvoeren. Roy: 'Gelukkig kan ik nog wel mijn steentje bijdragen door te helpen met de identificering van de evacuees die asiel aanvragen.' Hij werd in juli door de Nederlandse regering gevraagd tijd vrij te maken voor deze taak. Eén van de mensen die Roy geholpen heeft is tolk S. en zijn gezin. S: 'We hebben zoveel te danken aan Roy, voor mijn zoontje is hij een echte held. Hij kan niet wachten om de tekening die hij van Roy heeft gemaakt aan hem te geven als ze hem binnenkort voor het eerst zien.' Samen met zijn zoon, twee dochters en vrouw kon hij via de 'riool-route' veilig op het luchthaventerrein komen. S.: 'We zijn opgelucht hier te zijn, maar mijn oudste dochter heeft het soms nog moeilijk. Ze mist haar vriendinnen en school. Gelukkig heeft ze hier nieuwe vriendinnen gemaakt en werkt ze hard aan haar Nederlands!'

Cordaidmedewerker Anne was drie dagen voor de val van Kabul nog in Afghanistan. Ze zette zich in voor vrouwenrechten. Met pijn in haar hart moest ze haar Afghaanse collega’s achterlaten en verwachtte ze lang niet te zien. 'Maar nog geen twee weken later waren ze toch hier. Twaalf van mijn collega's die we met veel moeite deze kant op hebben kunnen krijgen.' Anne maakt zich grote zorgen over de vrouwen die achterbleven.

Jeroen van Gisbergen is oprichter van de Stichting Run for Freedom, die hardloopactiviteiten voor vluchtelingen organiseren. Hij probeert met zijn looptrainingen een beetje stress en verveling weg te nemen. 'Wij nemen samen met 15 andere vrijwillige trainers de Afghanen mee voor een hardlooptraining in de bossen van Heumensoord. We begonnen met een kleine groep, maar inmiddels starten we elke training met meer dan vijftig mannen, vrouwen en kinderen.'

'Kruispunt', maandag 18 oktober om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.