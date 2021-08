Maandag in 'Kruispunt': Appie's Minimacamping

Vakantievieren. Voor de iets meer dan 1 miljoen mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven is het onbetaalbaar. Onder hen vele duizenden kinderen die nog nooit op vakantie zijn geweest. Oud-kweker Appie Wijma (58) uit het Groningse Opende besloot dat dat anders moest.

Voor het derde jaar op rij ontvangt hij gezinnen, die bijna niets hebben, op zijn camping. Ze mogen een week kamperen, gratis en voor niets. Met een team van vrijwilligers bezorgt Appie ze een onbezorgde week. 'KRO-NCRV Kruispunt' is een paar dagen te gast op deze bijzondere camping.

'Minima-camping', zo kennen de meeste mensen Appie's initiatief. De naam die hij zelf aan deze plek geeft is 'Polemonium', een verwijzing naar de Jacobsladder waarlangs engelen op- en afklimmen. 'Als je op de onderste tree van de maatschappelijke ladder staat kun je alleen nog maar omhoog', licht Appie toe. Hij is een gelovig man maar laat zich niet in een hokje stoppen. 'Iedereen is welkom, moslim of christen, gelovig, niet-gelovig. Ik probeer hier geen zieltjes te winnen.'

Voor Mariska (32 jaar) en haar gezin is het de eerste keer dat ze op vakantie zijn. 'Het was altijd de wens van mijn oudste zoon om een keer te kamperen. En dat hebben we nu voor elkaar gekregen door Appie. Ik heb de dagen afgeteld toen ik wist dat we mochten komen. Hier kan ik even mezelf zijn. Hier zijn we niet de enigen die in armoede leven.' Sinds kort is het gezin uit de schulden en heeft Mariska een 0-uren contract bij een snackbar. 'Ik hoop dat we vanaf nu weer kunnen gaan leven in plaats van overleven.'

De camping staat op de geboortegrond van campingbaas Appie Wijma, het grensgebied tussen Groningen en Friesland. Deze streek, gedeeltelijk veenkolonie, is van oudsher een van de armste gebieden van Nederland. Appie komt zelf uit een arbeidersgezin van zes kinderen. 'Geen armoede, maar het was ook geen vetpot.' Al op jonge leeftijd ging hij aan de slag in het familiebedrijf en bouwde een kwekerij in vaste planten op. Een nekhernia maakte dat hij zijn leven een andere wending moest geven.

Hij vindt het belangrijk dat armoede 'een stem en een gezicht' krijgt, 'want deze mensen hoor je veel te weinig in de media. Er wordt over hen gepraat en niet met hen. Ik heb een zwak voor mensen die het moeilijk hebben. Altijd gehad, ik voel me verwant met deze groep.'

Dit jaar staat er een 'weggeef-winkel' op het terrein, waar de gasten gratis kleding en speelgoed kunnen uitzoeken. Alles gekregen van bedrijven en particulieren, die de camping en de gasten een warm hart toedragen. De winkel wordt gerund door vrijwilligers, die de camping als hun tweede huis lijken te beschouwen.

Laura wordt er verlegen van als ze de winkel betreedt. Hier mag ze een tas vullen met kleding en ondergoed voor haarzelf en haar 11-jarige zoon Joel. Als alleenstaande moeder woont ze samen met hem in een flat in Vlissingen. Het is pas de tweede keer dat ze samen op vakantie zijn. In het dagelijkse leven proberen ze te genieten van de kleine dingen, maar vooral de laatste dagen van de maand zijn altijd weer spannend. 'Als Joel met een uitnodiging voor een feestje thuiskomt, moet ik wel even slikken, want hoe moet ik een cadeautje betalen?' Voor haar is deze vakantie beladen want ze is hier met haar vriendin Brigitte en haar 3-jarige zoontje. Brigitte heeft kanker en is terminaal. 'Misschien is het wel de laatste vakantie die we samen beleven.'

