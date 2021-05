Maandag in 'De Roze Revolutie': wat betekenen al die letters LHBTQIA+?

In de vierdelige serie 'De Roze Revolutie' onderzoekt regisseur Michiel van Erp vanuit zijn persoonlijke verwondering de historie van de LHBTQIA+-beweging in Nederland in de afgelopen vijftig jaar.

Een beweging van vrijgevochten mensen die vieren dat iedereen anders is. In intieme gesprekken maakt hij de balans op. In de derde aflevering: wat betekenen al die letters LHBTQIA+? Over de noodzaak van het al-dan-niet benoemen wie je bent.

Aflevering 3: Lettersoep, maandag 24 mei, 20.25 uur

Wat is gender, wat is non-binair en wat betekenen al die letters LHBTQIA+? En is het wel nodig om zo de nadruk te leggen op dat ene aspect van je identiteit? Met de oude en jonge generatie praat Michiel van Erp over de noodzaak van het al-dan-niet benoemen wie je bent. Er is onderlinge herkenning, verbazing, soms irritatie, maar ook verbondenheid. In een afkeurende omgeving met een zwaar religieuze component blijkt naast een 'coming out' een 'coming in' vooral onontbeerlijk, want is het niet het allerbelangrijkste dat je jezelf accepteert? En de ouderen zijn ook wel een tikje jaloers op de vrijheid om eindelijk 'alles open te laten'.

Michiel gaat in gesprek met:

Thorn Roos de Vries (25) – Acteur/performer

Robin Ramos (22) – Activist & Youth Pride ambassadeur

Marty van Kerkhof (70) – Tedje en de Flikkers

Ger Poels / Victoria False (57) – Dragqueen

Dino Suhonic (35) – Oprichter Stichting Maruf – platform voor Queer moslims

Anne Stoof (23) – Lid studentenvereniging ASV Gay

Mart (17), Quinn (16), Lotte (17) – Scholieren

Laurens Buijs (39) – Sociaal wetenschapper Universiteit van Amsterdam

Thomas Wormgoor (65) – Psycholoog

Thea van Hilten (78) – Gepensioneerd ambtenaar

Annelies Tukker (36) – Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID)

Cherinne Beaart (29) – DJ, jongerenwerker en vrijwilliger bij Pink Marrakesh

Fahd Larhzaoui (42)- Acteur

Glenn Helberg (66) – Psychiater

Joke Swiebel (79)- Voorzitter Federatie Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit

Anita Groeneveld (56) – Fysiotherapeut

Over de serie

In 'De Roze Revolutie' onderzoekt regisseur Michiel van Erp vanuit zijn persoonlijke verwondering de historie van de LHBTQIA+-beweging in Nederland in de afgelopen vijftig jaar. Hoe is het met de hard bevochten verworvenheden en hoe zit dat met al die letters? Van Erp laat het verhaal van binnenuit vertellen door de mensen die er een halve eeuw geleden al bij waren en degenen die nu van zich laten horen. Archiefbeelden van persoonlijke en gezamenlijke sleutelmomenten omlijsten letterlijk hun verhalen in een speciaal voor de serie ingerichte studio. De persoonlijke gesprekken laten emotionele toppen en dalen zien. De vrijheid om jezelf te kunnen zijn is een groot goed dat bevochten én gevierd moet worden.

'De Roze Revolutie', maandag 24 mei om 20.25 uur bij VPRO op NPO 2.