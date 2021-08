Maandag een nieuwe aflevering van 'Een Huis Vol' op NPO 1

De familie Cudogham steekt de handjes uit de mouwen bij de verhuizing van opa. Met de huurauto volgeladen vertrekt de voltallige familie richting het huis. De pannenkoeken van opa kunnen op een dag als deze natuurlijk niet ontbreken.

Sinds lange tijd zijn de kappers weer open. Tijd voor de familie Jelies om wat aan de coronakapsels te veranderen. Vooral Johan kan met zijn lange haar wel een knipbeurt gebruiken. Maar ook Janneke pakt dit keer uit! Samen met haar oudste dochters gaat ze in de verf.

Ondanks dat Rob en Thaila Buddenbruck erg blij zijn met hun grote huis in Duitsland, gaat het paar vandaag wederom op huizenjacht. Het gezin is ter investering opzoek naar een huis in Nederland. Een tweede huis kopen is alleen nog niet zo één, twee, drie gepiept...

'Een Huis Vol', maandag 16 augustus om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.