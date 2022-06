Maandag Britse 'First Dates Teens' bij BNNVARA op NPO 3

Hoewel Joe vier oudere zussen heeft, vlot het niet met de meisjes. Zijn date is cheerleader Katie, die een vriend zoekt die haar aan het dansen maakt. Caitlyn weet het zeker: 'Er wonen geen leuke jongens in de Midlands.'

Maar als ze Baillie uit Northampton ontmoet, duurt het niet lang tot ze proosten op sociale angsten. De 18-jarige rapper Freddie is het zat dat meisjes alleen maar uit zijn op zijn VIP-connecties. Zijn date is Ella, die het periodieke systeem met rappen in haar hoofd heeft gestampt. De 18-jarige make-up artist Gregor is bang dat zijn perfect opgemaakte gezicht jongens afschrikt, maar Dylan lijkt daar geen last van te hebben.

'First Dates Teens', maandag 13 juni om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.