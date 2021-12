Louisa Janssen maakt Roast-Panel van 'The Comedy Central Roast of Hans Klok' compleet

Naast Roast Master Henry van Loon, Karin Bloemen, Sjaak, Henk Westbroek, Stefano Keizers, Johan Goossens, Giel de Winter en Rasti Rostelli is nu de hekkensluiter van Hans zijn Roast Panel bekend gemaakt door Comedy Central: Realityster en zangeres Louisa Janssen.

Haar ervaring met transitioneren geeft de snelste illusionist op aarde nog een run for his money. We mogen hopen dat ze op het Roast podium overeind blijft, en haar lichaam wat ze zelf een 'bouwpakket' noemt, het overleefd. Met de aankondiging van Louisa is het Roast Panel compleet. Benieuwd naar de Roasts van Karin, Sjaak, Henk, Stefano, Johan, Giel, Rasti, Louisa, Roastee Hans Klok en natuurlijk de man die de hele avond in goede banen leidt: Roast Master Henry van Loon? Kijk dan dinsdag 21 december om 20.30 uur naar 'The Comedy Central Roast of Hans Klok' op ViacomCBS zender Comedy Central.

Louisa Janssen is een echte realityster. Ze schitterde in uiteenlopende producties als Onze Transgender Liefde, Onze Transgender Bruiloft en Eerste Hulp Bij Poetsen. Louisa kiest dergelijke programma’s met zorg uit, omdat ze zelf ook transgender is. Ze is opgegroeid op een woonwagenkamp in Limburg, leefde een tijd op straat en heeft tot overmaat van ramp ook nog meegedaan met Idols. Kortom: Louisa is gehard door het leven, die zal niet zo snel meer schrikken van een roast… Toch?

'HAAAAAI, ik heb enorm veel zin in The Roast maar nog meer in een Toast. Ik word dagelijks geroast op social media dus dit kan ik zeker handelen. Liefs LoX'

