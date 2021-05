Louis Theroux: Shooting Joe Exotic' bij de VPRO op NPO 3

Tien jaar na zijn eerste ontmoeting met 'Tiger King' Joe Exotic, bezoekt Louis Theroux hem opnieuw om te onderzoeken hoe deze dierenverzorger een veroordeelde misdadiger werd. Joe zit gevangen vanwege een huurmoordcomplot op dierenrechtenvoorvechter Carole Baskin én meerdere aanklachten van dierenmishandeling tegen hem.

Hij heeft Louis gevraagd om het ‘echte verhaal’ te vertellen.

Louis Theroux ontmoette Joe Exotic (Joseph Allen Schreibvogel,1963) in 2011 bij het maken van 'America's Most Dangerous Pets'. Nu Joe in de gevangenis zit, keert Theroux terug naar Oklahoma, om uit te vinden wie deze controversiële, boeiende, gewapende, zelfbenoemde 'gay hillbilly' en 'Tiger King' is. Louis duikt diep in Joe's familiegeschiedenis, ontmoet oude vrienden en zoekt uit hoe het zover kwam dat Joe werd veroordeeld. En.. wie zijn de mensen die hem bijstaan en voor zijn vrijlating pleiten? Want een goed gefinancierd campagneteam probeert een presidentieel pardon voor hem te krijgen.

Louis kijkt uren niet gebruikt beeldmateriaal terug en ziet hoe Joe zijn charme en listen gebruikte om mensen én dieren samen te brengen in één groot project van ijdelheid en bedrog. En dan is er Joe's fascinerende charisma. Dit zorgde ervoor dat hij een televisiesensatie werd, waardoor het leven van álle betrokkenen veranderde. De mengeling van misdaad, mediaspektakel en dierenrechtencampagne resulteert uiteindelijk in een 21e-eeuwse fabel over een cowboy/cultleider wiens kwetsbaarheid een bron van macht werd.

'Louis Theroux: Shooting Joe Exotic', vrijdag 28 mei om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 3.