'Long Hot Summers  The Story of The Style Council' zaterdag op NPO 2

De Britse band The Style Council, opgericht door gitarist/leadzanger Paul Weller en toetsenist Mick Talbot, scoorde in het MTV-tijdperk hit na hit. Toen de Berlijnse muur viel, besloten zij muzikaal ieder hun eigen weg te gaan. De band liet een rijk oeuvre na dat nu opnieuw wordt ontdekt.

In 'Long Hot Summers – The Story of The Style Council' komen oa Paul Weller, Mick Talbot, Steve White, Dee C. Lee, Boy George, Gary Crowley en Martin Freeman aan het woord.

John William Weller, beter bekend als Paul Weller (1958) begon zijn muzikale carrière als gitarist en leadzanger van The Jam in 1976. Hij ontbindt The Jam eind 1982, en start met toetsenist Mick Talbot (Dexy’s Midnight Runners en The Merton Parkas) zijn volgende project. The Style Council wordt een van de belangrijkste bands van Groot-Brittannië van midden tot eind jaren tachtig. Weller en Talbot zijn de kern van The Style Council. Later komen daar zanger Dee C. Lee en drummer Steve White bij. Hun bekendste singles zijn: Long Hot Summer, My Ever Changing Moods, Shout to the Top!, Boy Who Cried Wolf en Walls Come Tumbling Down.

De muziekstijl The Style Council varieert van jazz tot synth-pop, van soul tot rap en funk en bijna alles daartussenin. Anders dan voor de meeste bands in de jaren 80, is imago en mode heel belangrijk voor The Style Council. New Wave beïnvloedt niet alleen het uiterlijk van de bandleden maar ook de video’s. De band ging uit elkaar nadat hun platenlabel weigerde hun laatste album uit te brengen, en Weller begon een solocarrière in 1990.

Regie: Lee Gogswell

'Long Hot Summers – The Story of The Style Council', zaterdag 12 juni om 23.00 uur bij de VPRO op NPO 2.