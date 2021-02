Lilianne Ploumen van de PvdA zondag bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

PvdA-partijleider Lilianne Ploumen is te gast bij Rick Nieman. In aanloop naar de verkiezingen ontvangt Rick Nieman de lijsttrekkers. Wat is hun plan met het land en wat zijn hun ambities.

Luitenant-kolonel Bernard Buijs is te gast in 'WNL Op Zondag', de baas van het Space Security Center komt vertellen over de eerste militaire satelliet die de Nederlandse krijgsmacht in de ruimte brengt.

Topman Peer Swinkels van Swinkels Family Brewers is te gast bij Rick Nieman. De brouwer uit Lieshout is vooral bekend van het biermerk Bavaria. Over de kracht van het familiebedrijf en ondernemen in tijden van corona.

Media-ondernemer Sjuul Paradijs en Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Nog vijf weken tot de verkiezingen, hoe staan de politieke leiders er voor? Hoe liggen de kaarten in politiek Den Haag?

'WNL Op Zondag', zondag 7 februari om 10.00 uur bij WNL op NPO 1.