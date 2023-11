Lieve Blancquaert bezoekt de overgrootmoeder van Pommelien Thijs

Paula is 101 jaar en gelukkig oud. Met 5 kinderen, 17 kleinkinderen en 35 achterkleinkinderen heeft ze een nageslacht om u tegen te zeggen.

Pommelien Thijs is een van haar achterkleinkinderen, de populaire zangeres en actrice schonk haar Zomerhit-trofee in augustus aan haar overgrootmoeder. Ook al is Paula blij met haar lange en goede leven, voor haar is het nu wel mooi geweest. Dankzij een laatste portret met de hele familie is Paula klaar om afscheid te nemen.

