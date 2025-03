Liesbeth Rasker onderzoekt de weg naar het niet-moederschap in 'Heb Je Geen Kinderen?'

Schrijver en podcastmaker Liesbeth Rasker (36) heeft tot nu toe geen kinderwens en krijgt daar regelmatig opmerkingen over. Weet ze het wel zeker? Krijgt ze geen spijt?

In de documentaire 'Heb je geen kinderen?' legt Liesbeth bloot hoe de maatschappij nog steeds bewust en onbewust vrouwen het liefst in de moederrol ziet. Via moeders die spijt hebben van hun kinderen, vrouwen die twijfelen en zij die het zeker weten en zich ondanks medische tegenwerking hebben laten steriliseren, verkent Liesbeth het parcours van een leven zonder kinderen. En ontmoet ze een aantal nieuwe, broodnodige rolmodellen.

Moeder worden is de norm

Van oudsher is het krijgen van kinderen de norm en vooral het gegeven dat vrouwen een kind wíllen krijgen. Het gezin als hoeksteen van de samenleving. Maar geldt dat wel voor iedereen? Voor Liesbeth, tot nu toe, in ieder geval niet en dat leidt steevast tot vragen of verbaasde blikken. Waarom is dat? En waarom is het nog niet breed geaccepteerd dat je eventueel geen kinderen wilt?

Liesbeth Rasker: 'Als vrouwen geen kinderen willen (of hebben) wordt dat nog altijd gezien als een afwijzing van een natuurlijke lotsbestemming. Alsof elke vrouw automatisch zit te wachten op het moederschap en de afwezigheid van een kind ook gelijk betekent dat haar leven minder vervuld is. Dat is niet alleen ondermijnend voor zij die simpelweg geen kinderwens hebben, maar ook voor zij bij wie het om wat voor reden dan ook niet is gelukt. Ik denk dat er veel behoefte is aan meer verhalen over het niet-moederschap, met voorbeelden van levens die ook zonder kinderen rijk, vervuld, en gewoon gelukkig zijn.'

In 'Heb je geen kinderen?' onderzoekt Liesbeth de achtergrond van haar eigen uitgebleven kinderwens en bezoekt ze onder meer een workshop waar vrouwen die twijfelen aan het moederschap elkaar ontmoeten - waarom twijfelen zij en waar lopen zij tegen aan? Wat voor gedachten en ideeën komen er bij zo’n grote afweging kijken?

De verhalen van dolgelukkige moeders die maar niet uitgepraat raken over hun pasgeboren baby zijn talloos. Maar hoe zit 't met de verhalen van vrouwen voor wie het anders uitpakte dan verwacht of zelfs tegenviel? Wat als je niet op die roze wolk zit en er te laat achter komt dat het moederschap eigenlijk niets voor jou is? Liesbeth spreekt hierover met een vrouw die spijt heeft van het moederschap. Hoe komt het dat zij niet goed genoeg wist waar ze aan begon?

Ook spreekt Liesbeth met Antoinnette Scheulderman, journalist en interviewer bij LINDA. en de Volkskrant en gelukkig zonder kinderen. Zij vertelt onder meer over hoe zij vaak wordt weggezet als een koude vrouw wanneer ze zegt dat ze eenvoudigweg niet zoveel heeft met kinderen. Wat illustreert hoe hardnekkig het beeld is van de vrouw als vanzelfsprekende kinderliefhebber.

'Heb je geen kinderen?' is een emancipatoir pamflet vanuit een persoonlijke invalshoek bedoeld als houvast voor hen die geen kinderen willen of kunnen krijgen.

'Heb je geen kinderen?', vanaf zondag 23 maart op NPO Start en maandag 24 maart om 21.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.