Liefdesgeluk in de Zwitserse sneeuw in 'All You Need Is Love Kerstspecial'

Traditiegetrouw staat de kerstavond bij RTL 4 in het teken van de 'All You Need Is Love Kerstspecial'. Voor de 28ste keer start de kerst pas cht met een avond vol liefde, emotie en.. uiteraard 'dr. Love' Robert ten Brink.

In een studio vol romantiek opent Guus Meeuwis dit jaar de show met het lied 'Vrolijk kerstfeest allemaal'. Tijdens deze opening worden er al verschillende mensen uit het publiek, op verrassende wijze, samengebracht met hun grote liefde! Immers; niemand mag met kerst alleen zijn!

Dit jaar speelt het buitenlandsprookje zich af in het romantische sneeuwlandschap van Zwitserland. In Luzern en Engelberg worden vijf Nederlandse meiden en één jongen door Robert herenigd met hun Internationale droomman. De heren komen dit jaar weer uit alle windstreken, waaronder Amerika, Koeweit en Argentinië.

Natuurlijk is Robert ook in Nederland weer in 'de kerstbus' gestapt om geliefden te herenigen. Een flinke groep stewardessen staat te trappelen van ongeduld om met de traditionele 'stewardessendans' alle dierbaren uit het buitenland te verwelkomen op Schiphol. Het arriveren van de kerstbus op Schiphol gebeurt dit jaar spectaculairder dan ooit. Op de landingsbaan start dit jaar de jaarlijkse rit naar de liefde!

'All You Need Is Love Kerstspecial', een productie van EndemolShine, is vanavond (kerstavond) om 20.30 uur te zien bij RTL 4.