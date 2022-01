Lief en leed in een nieuw seizoen van 'Rooijakkers Over De Vloer'

Wat speelt zich af achter de voordeuren van bekende Nederlanders? Art komt het te weten in het vijfde seizoen 'Rooijakkers Over De Vloer'. Vanaf woensdag 5 januari gaat hij iedere week langs bij de meest uiteenlopende gasten en allemaal hebben ze één ding gemeen: ze kennen de ups en downs van het leven en praten daar openhartig over met Art.

Art Rooijakkers: 'Dit wordt alweer het vijfde seizoen waarin ik over de vloer kom bij Bekende Nederlanders. Sterker nog, we tikken dit seizoen het vijftigste portret aan. Vijftig keer binnenkijken bij en persoonlijke gesprekken voeren met artiesten, sporters, presentatoren en politici over leven, liefde en werk; ik doe het met veel plezier! Op naar de honderd!'

In de eerste aflevering strijkt Art neer op de bank bij rapper Donnie, de ras-Amsterdammer die van stotterend jongetje uitgroeide tot succesvol rapper. Hij vertelt openhartig over het vaderschap, zijn 'paffertjes', de moeizame relatie met zijn vader en over de samenwerking met bekende volkszangers. Art mag ook mee naar een vol Paradiso, waar de rapper een spannende verrassing in petto heeft voor Art.

'Rooijakkers Over De Vloer' wordt geproduceerd door TIN CAN en is vanaf woensdag 5 januari wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.