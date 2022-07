'Let's Talk About Sex' met Lieve Blancquaert op NPO 2

Overal ter wereld heeft men seks en ontstaan relaties. De manier waarop dit gebeurt verschilt echter van land tot land en de (on)geschreven regels van een bepaalde cultuur.

In de documentairereeks 'Let’s Talk About Sex' reist Lieve Blancquaert de wereld rond om zicht te krijgen op hoe de wereld seksualiteit beleeft.

Documentairemaakster Lieve Blancquaert bezoekt in de serie 'Let’s Talk About Sex', zeven verschillende landen en probeert daarmee zicht te krijgen op hoe de wereld seksualiteit beleeft. Lieve portretteert mensen die zich uiten over hun seksuele bestaan, ze nemen haar in vertrouwen en geven haar een unieke kijk in hun leven. Zo bespreken onderwerpen die vaak nog taboe zijn en vragen om meer aandacht en begrip.

Aflevering 1: Japan (vrijdag 8 juli, 22.15 uur, VPRO, NPO 2)

Wat is er toch aan de hand met de liefde in Japan? Meer dan de helft van de jongeren is single en vaak nog maagd. Lieve ontmoet verschillende mannen en vrouwen die vastzitten in hun zoektocht naar de liefde.

Aflevering 2: Thailand (vrijdag 15 juli, 22.15 uur, VPRO, NPO 2)

Thailand staat bekend als een paradijs voor transgenders, maar is dat wel echt zo? Lieve ontmoet verschillende transmannen en -vrouwen in Bangkok.

Aflevering 3: Brazilië (vrijdag 22 juli, 22.15 uur, VPRO, NPO 2)

Brazilianen zijn geobsedeerd door schoonheid en niet verlegen om dat ook te laten zien. Maar wat is de impact van die lichaamscultuur op de relaties tussen mannen en vrouwen? Lieve ontmoet enkele vrouwen die alles over hebben voor het perfecte Braziliaanse lichaam.

Aflevering 4: Saudi-Arabië (vrijdag 29 juli, 22.15 uur, VPRO, NPO 2)

Lieve reist naar Saudi-Arabië waar praten over liefde, seks en relaties nog altijd taboe is. Mannen en vrouwen leven er in compleet gescheiden werelden, maar lijken zich steeds meer open te stellen.

Aflevering 5: Nigeria (vrijdag 5 augustus, 22.15 uur, VPRO, NPO 2)

In Nigeria lijken relaties één grote transactie te zijn en is vreemdgaan een nationale sport. Gelukkig kunnen de Nigerianen overal terecht voor relatietherapie. Lieve bezoekt deze plekken en praat met mensen over hun complete seks- en liefdesleven.

Aflevering 6: IJsland (vrijdag 12 augustus, 22.15 uur, VPRO, NPO 2)

IJsland is al twaalf jaar op rij het meest gendergelijke land ter wereld. Hoe zou het zijn om niet in het vakjes ‘man’ of ‘vrouw’ te worden gestoken? Voor Lieve gaat er een wereld open.

Aflevering 7: België (vrijdag 19 augustus, 22.15 uur, VPRO, NPO 2)

Lieve blijft in België om te onderzoeken hoe het gesteld is met seksueel geweld in haar thuisstad Gent. Ze gaat mee op pad met de zedenpolitie, volgt enkele activisten tijdens een nachtelijk offensief en praat met verschillende slachtoffers én daders.

Lieve Blancquaert is een Belgische documentairemaakster en fotograaf. Eerder maakte ze het drieluik 'Birth Day', 'Wedding Day' en 'Last Days', waarin ze geboortes, huwelijken en het einde van het leven in verschillende plekken op de wereld in beeld bracht.

'Let’s Talk About Sex', vanaf vrijdag 8 juli om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.