Leer de tofste feitjes over het dierenrijk in nieuw seizoen 'Freeks Jungle School'

Wist je dat de kleine, kronkelige schorpioenen zich 's nachts ontpoppen tot romantische danspartners? Wie had verwacht dat griezelige nijlkrokodillen de meest lieve, zachtzinnige ouders zijn? En dat de stoere jaguar maar beter kan uitkijken voor een reuzenmiereneter?

Nederlands bekendste bioloog prof. dr. Freek Vonk geeft in 'Freeks Jungle School' antwoord op deze vragen en biedt een andere kijk op de dieren die je misschien al kende, of dacht te kennen. Dompel je onder in de schatkamer van Freek en verwonder je over de natuur.

Freek: ''Freeks Jungle School' is weer geopend! Het nieuwe seizoen barst van de spannende afleveringen. Wat dacht je van reuzenmiereneters, gorilla's, gieren en ratelslangen? Je kwam nog nooit zo dichtbij. Over deze en nog veel meer gave dieren vertel ik jullie vanuit mijn eigen schatkamer vol fascinerende voorwerpen – en bijzondere gasten.'

In de eerste aflevering vertelt Freek over glibberige vampiers uit het dierenrijk: bloedzuigers. Bloedzuigers zijn er helemaal op aangepast om onopgemerkt een lekkere bloedmaaltijd van hun prooi te stelen. Freek laat zien wat er gebeurt als een bloedzuiger zijn kaken in je slaat en hoe je zo'n slijmerige rakker op de juiste manier van je huid afhaalt.

Aflevering twee draait om de vogelspinnen. Vogelspinnen zijn pluizige dieren met kraaloogjes. Toch zijn veel mensen bang voor ze. Freek laat zien waarom hij juist dol is op deze fantastische dieren. En daarvoor heeft hij een bijzondere gast op bezoek. Vogelspinnen zijn ongevaarlijk voor mensen, maar niet voor hun prooien natuurlijk! En een mannetje dat een partner zoekt? Die kan beter ook maar uitkijken…

'Freeks Jungle School' is een co-productie van BNNVARA en Studio Freek.

'Freeks Jungle School', vanaf 4 oktober, drie weken lang, iedere maandag t/m vrijdag om 17.50 uur bij NPO Zapp.