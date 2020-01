'Langs de Rijn': De schenkende stroom

Zaterdag 18 januari gaan schrijver en Rijnkenner Martin Hendriksma en presentator Huub Stapel verder met hun reis langs de levensader van Europa, de rivier de Rijn.V anaf de bron in de Zwitserse Alpen tot aan de plek waar hij bij Hoek van Holland de Noordzee instroomt.

De Rijn is een rivier vol verhalen; van verdronken dorpen en verraderlijke rotsen, van schippers, schilders en soldaten. De Rijn is een muze en een ‘femme fatale’ tegelijkertijd. Eeuwenlang was de loop van de Rijn bepalend voor onze economie, onze cultuur en onze identiteit. Maar wat heeft ‘vader Rijn’ ons vandaag nog te vertellen?

Op hun reis nemen Martin en Huub de kijker mee langs de rivier en haar bewoners. Ze ontmoeten mensen die het Rijnwater door hun bloed hebben stromen.

Aflevering 3: De schenkende stroom

In deze aflevering ontdekken Martin en Huub dat de Rijn niet alleen huizen en mensen verzwelgt, maar ook een gulle gever is. Eeuwenlang trad de Rijn buiten haar oevers en daarom is het gebied rond Eltville am Rhein de perfecte ondergrond voor wijnteelt. Martin en Huub bezoeken klooster Eberback, waar al vanaf de 12e eeuw wijn wordt gemaakt en verhandeld. En natuurlijk moet er een slokje geproefd worden.

In Bingen am Rhein ontmoeten ze kunstenaar Joachim Römer, die hier flessenpost verzamelt. Zijn verzameling van ruim 1500 flessen bevat vele ontroerende en romantische berichten van mensen die hun geheimen deelden met ‘vader Rijn’.

'Langs de Rijn', zaterdag 18 januari om 20.40 uur op NPO 2.