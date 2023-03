'Langs De Nieuwe Zijderoute': Vrije mensen land

Oezbekistan, Tadzjikistan, Kazachstan, Kirgistan en Pakistan. Landen die ooit de oude zijderoute, hét handelscentrum van de wereld, vormden. De meeste westerlingen hebben tegenwoordig andere associaties bij Centraal-Azië: veel olie en gas, lang zittende tirannen, en gewelddadige stepperegio's bewoond door ongecultiveerde types (met dank aan Sacha Baron Cohens alter ego Borat).

Vanwege de strategische ligging en enorme energievoorraden is er hernieuwde belangstelling van de wereld. In de VPRO-serie 'Langs De Nieuwe Zijderoute' verkennen Ruben Terlou en Jelle Brandt Corstius dit gebied, dat voor veel Nederlanders nog onbekend terrein is.

In de vierde aflevering verkennen Ruben en Jelle Kazachstan, het grootste land in Centraal-Azië. Het land staat voor een groot dilemma: hoe vaar je, na honderden jaren van bezetting, een eigen koers, zonder de grote buren Rusland en China voor het hoofd te stoten?

Het land probeert het Sovjetverleden achter zich te laten maar dat is geen eenvoudige opgave. Er wonen veel Russen, de Russische taal hoor je overal en bovendien zijn er sinds de oorlog in Oekraïne honderdduizenden Russen de grens met Kazachstan overgestoken. Kazachen zijn bezorgd dat Rusland na Oekraïne ook Kazachstan binnenvalt, zogenaamd om die Russische minderheid te beschermen.

In het uiterste noordwesten van het land treft Ruben een landschap aan van eindeloze droogte en leegheid. Maar onder de grond ligt iets dat het land van onschatbare waarde maakt: olie. Een groot deel van de oliewinning is in handen van de Chinezen. Maar ondanks mooie beloften leidt de oliewinning tot veel problemen. Mensen krijgen geen werk meer en het grondwater raakt vervuild. Ruben ontmoet een 62-jarige vrouw die vastberaden de strijd aangaat met de Chinese olie-industrie.

Over de makers

Jelle Brandt Corstius woonde als correspondent vijf jaar in Rusland, Ruben Terlou bracht lange tijd door in China als fotograaf en journalist. Kijkend met de blik van hun voormalige standplaatsen reizen de journalisten in Langs de nieuwe zijderoute door Centraal-Azië.

