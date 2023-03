'Langs De Nieuwe Zijderoute': Herwonnen vrijheid

Oezbekistan, Tadzjikistan, Kazachstan, Kirgistan en Pakistan. Landen die ooit de oude zijderoute, hét handelscentrum van de wereld, vormden.

De meeste westerlingen hebben tegenwoordig andere associaties bij Centraal-Azië: veel olie en gas, lang zittende tirannen, en gewelddadige stepperegio’s bewoond door ongecultiveerde types (met dank aan Sacha Baron Cohens alter ego Borat). Vanwege de strategische ligging en enorme energievoorraden is er hernieuwde belangstelling van de wereld. In de nieuwe VPRO-serie 'Langs De Nieuwe Zijderoute' verkennen Ruben Terlou en Jelle Brandt Corstius dit gebied, dat voor veel Nederlanders nog onbekend terrein is.

Als je land bijna honderd jaar bezet is geweest door Rusland, is die erfenis dan nog uit te wissen? Hoe vind je oude tradities weer terug, het leven zoals je voorouders dat ooit leidden? In deze aflevering zien Ruben en Jelle hoe de landen in Centraal-Azië een eigen identiteit proberen te ontwikkelen tussen de twee grootmachten Rusland en China.

Jelle brengt de nacht door in een traditionele joert in Kirgistan. De Kirgiezen zijn van oorsprong een nomadenvolk, maar tijdens de overheersing van de Sovjet-Unie werden ze gedwongen om vee af te staan en moesten ze in steden gaan wonen. Nu kiezen jonge Kirgiziërs weer bewust voor het nomadenbestaan.

Ruben gaat op onderzoek in Kazachstan, waar hij Kazachen spreekt die in de beruchte heropvoedingskampen in China zaten. Bij die kampen denken de meeste mensen aan Oeigoeren. Maar er worden ook ándere moslimminderheden naartoe gestuurd, om hen te veranderen in een soort Chinese modelburgers.

Over de makers

Jelle Brandt Corstius woonde als correspondent vijf jaar in Rusland, Ruben Terlou bracht lange tijd door in China als fotograaf en journalist. Kijkend met de blik van hun voormalige standplaatsen reizen de journalisten in Langs de nieuwe zijderoute door Centraal-Azië.

