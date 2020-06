Laatste aflevering van 'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound'

Foto: © AVROTROS 2020

In het laatste deel van hun ontdekkingstocht brengt het beroemde Simon & Garfunkel-nummer 'El Condor Pasa' Nick, Simon en Kees tot grote hoogte.

Ze gaan met de beroemde fotograaf Harrison Funk op pad, om samen zijn bijzondere foto van Simon & Garfunkel in Central Park na te maken.

Ook ontmoeten ze de legendarische New Yorker Ron Delsener: de beroemde promotor en baas van Live Nation die met heel veel grote sterren ter wereld gewerkt heeft. Hij weet Nick en Simon sappige anekdotes te vertellen over het bijzondere reünieoptreden van Simon & Garfunkel in Central Park.

Nick en Simon sluiten hun avontuur in stijl af door nog een paar prachtige Simon & Garfunkel-nummers te vertolken voor de nieuwe vrienden die ze in New York gemaakt hebben.

'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound', donderdag 18 juni om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.