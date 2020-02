'Kruispunt': Wonderen bestaan?!

Een onverklaarbare gebeurtenis, een spontane genezing, een teken van een overledene of zelfs een engel zien: 'KRO-NCRV Kruispunt' staat in het teken van wonderen.

Hoeveel Nederlanders geloven er in wonderlijke gebeurtenissen? Zijn vrouwen er gevoeliger voor dan mannen? Geloven katholieken vaker in wonderen dan protestanten of moslims? Kruispunt presenteert de antwoorden op deze vragen: het resultaat van een groot onderzoek door KRO-NCRV en Museum Catharijne Convent. En hoe is het om zelf een wonder mee te maken?

'Ik heb letterlijk in mijn arm geknepen'

'Het was een soort gevoel waardoor ik opkeek en toen stond mijn opa daar. Hij was niet dood-achtig. Niet de man die beneden opgebaard lag. Het was duidelijk een verschijning van hem. Of zijn ziel.' Voormalig schrijfster en journaliste Natasha Gerson spreekt haar opa in de nacht na zijn dood. Ze is 'Ik heb letterlijk in mijn arm geknepen. Mijn allereerste gedacht was: ik droom', vertelt ze openhartig over dit wonderbaarlijke moment. Dat ze echt wakker is, maakt het volgens haar zo apart. Maar ze is niet verbaasd of bang. Er ontstaat zelfs een gesprek.

Een seintje

Patricia van den Boom verliest in 2015 haar 11-jarige zoon Tim: 'Dan heb je het gevoel als of de aarde onder je voeten verdwijnt. Dan is het overleven.'' Na een herdenking op Tims oude school krijgt Patricia met haar zoons Ruud en Marc zo’n duidelijk teken dat ze er niet aan twijfelen dat Tim nog bij hun is. 'Het was net of Tim een seintje heeft gestuurd van het is goed zo. Een wonder ja. Het heeft mij gesterkt in het afscheid nemen.'

'Kruispunt', maandag 24 februari om 22.50 uur op NPO 2.