'Kruispunt': van de straat naar een viersterrenhotel

Al ruim een jaar zwerft Wilfred dakloos door Amsterdam. Hij slaapt op verschillende plekken in de stad, tot de kou hem naar binnen jaagt. Hij vindt een slaapplek bij een inloophuis in Amsterdam, totdat hij een buitenkansje krijgt.

Wilfred mag drie maanden wonen in een viersterrenhotel, hartje Amsterdam. Zo kan hij tot rust komen en werken aan zijn toekomst.

Wilfred is niet de enige. Hij behoort tot een groeiende groep economisch daklozen. Ze hoppen van plek naar plek, slapen op banken, campings of zelfs in een daklozenopvang. Het aantal economisch daklozen is het afgelopen jaar hard gestegen. Onder de huidige groep dak- en thuislozen zijn duizenden mensen die in principe 'zelfredzaam' zijn, en soms zelfs een baan hebben. Door scheiding, verlies van baan of bedrijf raken ze in de problemen. Ze slapen bij vrienden op de bank of in het ergste geval op straat. Door de woningnood zit deze groep klem.

'Kruispunt' volgt Wilfred bij zijn afscheid van het leven op straat en zijn intrek in het hotel. Hoe is het voor hem om in een luxe hotelkamer te wonen? Hoe wordt hij begeleid op een betere toekomst? En komt hij inderdaad tot rust?

Het idee om voor lange tijd daklozen in luxe hotels op te vangen komt voort uit een actie van sociaal ondernemer Marnix Geus. Hij regelde tijdens de vrieskou een hotelkamer voor dakloze Paul. Dit werd opgepikt door marketing manager Eline Zweegers van hotel Kimpton de Witt. Haar collega’s waren enthousiast en binnen vierentwintig uur checkte ze twintig daklozen in. 'Het was super om weer eens in actie te komen en mensen blij te maken. Daarom is het des te fijner dat we het nu een meer permanent vervolg kunnen geven.'

Wilfred zelf ziet het helemaal zitten: 'Eindelijk slapen in alle rust, zonder allerlei andere mensen om me heen. Mijn accu is door het slechte slapen altijd half vol en nu kan ik die eindelijk een keer opladen.' Naast Wilfred doen nog verschillende andere daklozen mee aan dit pioniersproject. Zal het Wilfred lukken om een nieuwe toekomst te bouwen?

