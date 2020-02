'Kruispunt': Tot de dood ons scheidt

Foto: © KRO-NCRV 2019

Weten dat je niet lang meer te leven hebt en toch nog de liefde voor je partner willen vastleggen. Trouwen voor de dood het leven scheidt, soms is het zelfs de allerlaatste wens.

Marjolein (50) en Edward (51) kennen elkaar drie jaar, wanneer Edward plotseling heel ziek wordt. Hij blijkt een hersentumor te hebben en is niet te genezen. Trouwplannen waren er al, maar nu moet de bruiloft op stel en sprong worden geregeld. Ze krijgen gelukkig hulp van de Stichting Make-A-WeddingWish. 'Kruispunt' is ook aanwezig bij de bruiloft en het wordt een dag waarop beiden volmondig ja tegen elkaar zeggen.

Edward: 'Met trouwen zeg je dat je voor elkaar kiest, ik wil de rest van mijn leven met jou delen. En hoe lang dat leven is, doet er eigenlijk niet toe.' Marjolein: 'Ik hoor bij hem. Ook als hij er straks niet meer is.'

Soms wordt een huwelijk heel last minute voltrokken. Rienke (33) verliest acht jaar geleden haar man André. Ze zijn dan net een maand getrouwd. De trouwdag is beladen, want Andre is op dat moment al heel erg ziek. Rienke: 'Het was eigenlijk gewoon beroerd. Je wil zo graag in de ogen van de man van wie je houdt zien: ik verlang naar jou. Dat is het mooiste van trouwen. Maar hij wilde en kon niet meer verlangen, want hij had al afscheid genomen.' Toch heeft Rienke geen spijt van haar huwelijk. 'Het omhelst me nu aan alle kanten.'

'Kruispunt', maandag 10 februari om 22.50 uur op NPO 2.