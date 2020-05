'Kruispunt': Marga in de Zorg

Zangeres Marga Bult (63) pakt haar oude beroep van verpleegkundige weer op en verzorgt in Brabant coronapatiënten. 'Kruispunt' volgde haar de afgelopen weken.

Ze vierde grote successen met de meidengroep Babe en deed in 1987 voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival.

Weinigen wisten dat ze voor haar zangcarrière als verpleegkundige werkzaam was. Tot Marga tijdens de coronacrisis na bijna veertig jaar in een zorghotel in het Brabantse Uden ging werken. In 'Kruispunt' legt Marga uit waarom ze deze beslissing heeft genomen. 'Ik heb altijd heimwee gehad naar de zorg. Het vak zit in mijn hart. De behoefte aan personeel is nu groot. Ik wil graag iets zinvols doen. Waarom niet? We moeten het uiteindelijk met z’n allen doen.'

Daarnaast vertelt Marga openhartig over wat ze in deze zware periode tijdens haar werk meemaakt. 'De patiënten mogen geen bezoek ontvangen. Ik zie veel eenzaamheid. Als iemand komt te overlijden mogen maar twee familieleden afscheid nemen. Soms sterft iemand alleen. Dan zit ik daar in beschermende kleding bij. Dat maakt me verdrietig.'

Tussen haar diensten door brengt Marga een bezoek aan haar oude moeder die in haar Twentse geboortedorp Lattrop woont en door de coronacrisis nauwelijks aanspraak heeft. Daarnaast neemt ze een kijkje in de plaatselijke katholieke kerk waar ze als vierjarig meisje tijdens de kerstviering zong en feitelijk haar zangcarrière begon.

