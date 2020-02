'Kruispunt': 'Hoe kon ik zo stom zijn?'

Een kwart van de senioren heeft ermee te maken gehad: oplichters die met een glad verhaal proberen geld en goederen te stelen. Dat bleek eind vorig jaar uit onderzoek van de ouderenbond KBO-PCOB.

Ruim een vijfde werd daadwerkelijk opgelicht. 'KRO-NCRV Kruispunt' duikt in de wereld van babbeltrucs. Slachtoffers vertellen over de impact van deze van oplichting en deskundigen vertellen hoe mensen zich kunnen wapenen tegen babbelende dieven met hun trukendoos vol smoezen.

Babbeltrucs worden steeds geraffineerder, maar ook steeds brutaler. Zoals oplichting via Whatsapp, waar Jan (81) inmiddels over kan meepraten. Hij dacht dat hij 2500 euro aan zijn zoon overmaakte, maar bleek in een digitale babbeltruc te zijn getrapt.

Grote impact

Oplichting aan de voordeur, de klassieke babbeltruc, heeft grote impact. De veiligheid van je eigen huis staat op het spel. An Pieterse (77) werd opgelicht door een echtpaar met een zielig verhaal en is sindsdien voorzichtiger maar ook wantrouwender geworden.

Weerbaarheid

Ouderenbonden en veiligheidstrainers doen er alles aan om ouderen weerbaar te maken en alert te maken op babbeltrucs. Ouderenpsycholoog en -trainer André van Lijenhorst (71) vindt het advies om niemand binnen te laten 'niet de essentie van weerbaarheid'.

Hij ziet veel meer in trainingen die ouderen leren kracht te voelen, waardoor ze zekerheid en zelfvertrouwen uitstralen: 'De deur potdicht houden vergroot alleen maar de eenzaamheid, het wantrouwen en het isolement.'

'Kruispunt', maandag 17 februari om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.